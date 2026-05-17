「ホワイトソックス８−３カブス」（１６日、シカゴ」ホワイトソックスが村上の２本塁打など５本塁打で８点を奪って快勝。ガーディアンズも勝ったため、ア・リーグ中地区首位浮上はお預けとなった。ともにシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」の第２戦。ホワイトソックスは１５日の初戦に敗れて連勝が５でストップしたが、再び息を吹き返した。村上が快勝の立役者だった。「２番・一塁」で先発。初回