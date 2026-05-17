「ホワイトソックス８−３カブス」（１６日、シカゴ」

ホワイトソックスが村上の２本塁打など５本塁打で８点を奪って快勝。ガーディアンズも勝ったため、ア・リーグ中地区首位浮上はお預けとなった。

ともにシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」の第２戦。ホワイトソックスは１５日の初戦に敗れて連勝が５でストップしたが、再び息を吹き返した。

村上が快勝の立役者だった。「２番・一塁」で先発。初回無死一塁は四球を選んで６試合連続出塁。続くバルガスの先制３ランへつなげた。

３−０三回には８日・マリナーズ戦以来、７試合ぶりの１６号を放った。１死からカウント１−１から右腕・タイヨンの外角チェンジアップをセンター左へ。打球はギリギリでフェンスを越えてスタンドで跳ねた。この時点でア・リーグで本塁打数リーグトップのヤンキース・ジャッジに並んだ。１死後にはモンゴメリーも本塁打を放って５−０とした。

勢いは止まらない。村上は五回無死一塁はタイヨンの外角直球を捉えた。打った瞬間にスタンドインを確信。右中間スタンドへ、メジャー初の１試合２発。１７号ランに一塁を回ったところで右手を掲げてベースを一周した。

これで村上は２００３年・松井秀喜（ヤンキース）が記録したメジャ１年目の１６本塁打を超えた。２０１８年・大谷翔平（エンゼルス）が記録した日本選手メジャー１年目の最多本塁打２２本にはあと５本に迫った。

また、３２打点でレイズのアランダに２差の２位となった。

ホワイトソックスは六回にベニンテンディがソロを放ち、この試合チーム５本目のアーチで突き放した。これで４５試合を終えて２３勝２２敗で再び貯金１とした。

大リーグ公式サイトによると、開幕から４０試合以上を消化した時点でホワイトソックスの勝率が５割を超えたのは、２０２２年１０月４日以来。昨季まで３年連続で１００敗以上を喫したチームの健闘が続いている。