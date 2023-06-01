【ブンデスリーガ第34節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 2-2(前半0-2)シュツットガルト<得点者>[フ]ヨナタン・ブルカルト2(72分、90分+2)[シ]チェマ・アンドレス(10分)、ニコラス・ナルティ(45分+4)<警告>[フ]ファレス・シャイビ(47分)、オーレル・アメンダ(60分)[シ]チェマ・アンドレス(27分)、マキシミリアン・ミッテルステット(63分)、エルメディン・デミロビッチ(66分)