（新竹中央社）半導体受託製造世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）は16日までに今年第1四半期（1〜3月）の決算報告を公表し、熊本工場（熊本県菊陽町）を運営する子会社JASMの最終損益が約9億5100万台湾元（約48億円）の黒字となったと明らかにした。同工場の黒字化は2024年末の量産開始以来初めて。同工場は前年同期、約32億4900万元（約163億円）の赤字だった。米アリゾナ州フェニックスに設立したTSMCアリゾナの今年同期の最