TSMC熊本工場 量産以来初の黒字化／台湾
（新竹中央社）半導体受託製造世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）は16日までに今年第1四半期（1〜3月）の決算報告を公表し、熊本工場（熊本県菊陽町）を運営する子会社JASMの最終損益が約9億5100万台湾元（約48億円）の黒字となったと明らかにした。同工場の黒字化は2024年末の量産開始以来初めて。
同工場は前年同期、約32億4900万元（約163億円）の赤字だった。
米アリゾナ州フェニックスに設立したTSMCアリゾナの今年同期の最終損益は約188億700万元（約945億円）の黒字で、前年通年の最終損益である約161億4100万円（約811億円）の黒字を上回った。
また、米国や日本、ドイツなどの政府からの助成金は今年同期計約5億500万元（約25億円）で、前年同期の約351億4900万円（約1766億円）から大幅に減少した。
熊本工場では第2工場の建設が進められており、完成後は回路線幅3ナノメートル（ナノは10億分の1）の半導体製造を行う計画。ドイツ・ドレスデンで進めている工場の建設についてTSMCは、進捗（しんちょく）状況は良好だとしている。
（張建中／編集：齊藤啓介）
同工場は前年同期、約32億4900万元（約163億円）の赤字だった。
また、米国や日本、ドイツなどの政府からの助成金は今年同期計約5億500万元（約25億円）で、前年同期の約351億4900万円（約1766億円）から大幅に減少した。
熊本工場では第2工場の建設が進められており、完成後は回路線幅3ナノメートル（ナノは10億分の1）の半導体製造を行う計画。ドイツ・ドレスデンで進めている工場の建設についてTSMCは、進捗（しんちょく）状況は良好だとしている。
（張建中／編集：齊藤啓介）