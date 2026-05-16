昨年の皐月賞、有馬記念を制したミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）の宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）での鞍上がダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝に決定したことが１６日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがこの日、ホームページで発表した。当初は今年の始動戦にドバイ・ターフ・Ｇ１を予定していたが、中東情勢を考慮し、回避。目標を香港のク