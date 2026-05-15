県産米の主力品種コシヒカリは、田植えの時期を迎えています。好天が続く中、県内ではきょう、各地で田植えが行われていました。記者「県などは、きょう5月15日を中心とした田植えを推奨しています。理由は、近年続く暑さへの対応のためです」富山市で農業を営む田口智貴さんは、きょうからコシヒカリの田植えを始めました。県やＪＡは、近年の猛暑によるコメの品質低下を防ぐため、穂が出る時期と最も暑い時期が重ならないように