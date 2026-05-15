5月15日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、ジャーナリスト・鈴木エイト氏に話を伺った。 鈴木エイト氏の最新刊『アンビバレント 山上徹也が私だけに明かした謎の核心』が、2026年5月27日に講談社から出版される。