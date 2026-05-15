「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 10a（Google）2位A5 5G（OPPO）3位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）4位Galaxy S26（SAMSUNG）5位Pixel 9a（Google）6位AQUOS wish5（シャープ）7位AQUOS sense10（シャープ）8位arrows We2（FCNT）9位Reno13 A（OPPO）10位moto g66j 5G（Motorola Mobility）26年4月のA