「Pixel 10a」が首位獲得、26年4月に売れたAndroidスマートフォンTOP10
「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 10a（Google）
2位 A5 5G（OPPO）
3位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
4位 Galaxy S26（SAMSUNG）
5位 Pixel 9a（Google）
6位 AQUOS wish5（シャープ）
7位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 arrows We2（FCNT）
9位 Reno13 A（OPPO）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
26年4月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Googleが26年4月14日に発売した新機種「Pixel 10a」が首位を獲得した。人気の「Pixel a」シリーズの最新機であり、いきなりの1位登場となった。前月まで首位だった「Pixel 9a」は5位に後退。連続首位記録は6カ月でストップした。
OPPO「A5 5G」は前月5位から3ランクアップで2位に浮上。26年1月以降、毎月順位を上げており、発売5カ月目で初めてTOP3入りした。
前月10位だったソニー「Xperia 10 VII」は11位にランクダウン。発売以来、6カ月連続で継続していたTOP10入りを逃した。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 10a（Google）
2位 A5 5G（OPPO）
3位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
4位 Galaxy S26（SAMSUNG）
5位 Pixel 9a（Google）
6位 AQUOS wish5（シャープ）
7位 AQUOS sense10（シャープ）
9位 Reno13 A（OPPO）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
26年4月のAndroidスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Googleが26年4月14日に発売した新機種「Pixel 10a」が首位を獲得した。人気の「Pixel a」シリーズの最新機であり、いきなりの1位登場となった。前月まで首位だった「Pixel 9a」は5位に後退。連続首位記録は6カ月でストップした。
OPPO「A5 5G」は前月5位から3ランクアップで2位に浮上。26年1月以降、毎月順位を上げており、発売5カ月目で初めてTOP3入りした。
前月10位だったソニー「Xperia 10 VII」は11位にランクダウン。発売以来、6カ月連続で継続していたTOP10入りを逃した。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。