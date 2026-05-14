◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）十両で西１１枚目・錦木（伊勢ノ海）は西１３枚目・白鷹山（高田川）を寄り切り、初白星を挙げた。頭をつけて辛抱強く前に圧力をかけ「体が起きないように気を付けながら、最後は体ごと預けた」。執念の勝利で連敗を４で止め「やっと勝って良かった」と安どの表情を浮かべた。３５歳のベテランは今場所、右膝にサポーターを巻いて土俵に上がっている。体の状態については多くを