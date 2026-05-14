新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」が１４日の後楽園大会で開幕。Ａブロック公式戦でティタン（メキシコ・ＣＭＬＬ）がマスター・ワト（２９）に勝利し白星発信を飾った。開幕戦で実現したのは、２０２３年大会の決勝戦と同一カード。同戦でワトに敗れ準優勝に終わっているティタンは、序盤からエル・インモルタル（変型鎌固め）、コーナー上の攻防を制してのラ・ランツァ（フッ