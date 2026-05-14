新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」が１４日の後楽園大会で開幕。Ａブロック公式戦でティタン（メキシコ・ＣＭＬＬ）がマスター・ワト（２９）に勝利し白星発信を飾った。

開幕戦で実現したのは、２０２３年大会の決勝戦と同一カード。同戦でワトに敗れ準優勝に終わっているティタンは、序盤からエル・インモルタル（変型鎌固め）、コーナー上の攻防を制してのラ・ランツァ（フットスタンプ）と積極的に攻め立てた。

レシエンテメンテで反撃を許したものの、通天閣ジャーマンにはいかせない。ハイキックからの旋風脚をキャッチしてドラゴンスクリューを発射。そのままジャベ・インモルタル（変型サソリ固め）に捕獲してギブアップを奪ってみせた。

３月にメキシコでの試合で右足を負傷していたティタンは「骨折していると分かった時、誰もが憧れる重要なリーグ戦のことが頭に浮かんだ。やれることをやり尽くし、神の助けもあり、回復は早かった。傷は少し痛むが、ファンの声援と愛情が前を向く力を与えてくれた」と振り返った。足の違和感はまだあるというが「ＢＯＳＪのツアーで訪れるすべての街に俺の魂をささげる」と力強く誓っていた。