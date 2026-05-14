高槻市は、16日と17日に市内で開催される将棋「第84期名人戦」を盛り上げるため、藤井聡太名人と糸谷哲郎九段が対局中に注文するランチ・スイーツを予想するキャンペーンを実施。14日、予想メニューのベスト5を発表した。【写真】鰻や牡蠣とか 炭しの「うなぎひつまぶし御膳（特上）」、Patisserie Yushinの「プリン」藤井名人と挑戦者の糸谷九段に食べてもらいたい勝負ランチ11品、勝負スイーツ12品を対象に、4月30日から5月1