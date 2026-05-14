高槻市、将棋「名人戦」藤井聡太名人と糸谷哲郎九段が注文するメニューを予想 ランチ＆スイーツ各上位を発表【一覧】
高槻市は、16日と17日に市内で開催される将棋「第84期名人戦」を盛り上げるため、藤井聡太名人と糸谷哲郎九段が対局中に注文するランチ・スイーツを予想するキャンペーンを実施。14日、予想メニューのベスト5を発表した。
【写真】鰻や牡蠣とか 炭しの「うなぎひつまぶし御膳（特上）」、Patisserie Yushinの「プリン」
藤井名人と挑戦者の糸谷九段に食べてもらいたい勝負ランチ11品、勝負スイーツ12品を対象に、4月30日から5月13日まで高槻市のサイトで注文予想キャンペーンを実施したところ、412票の応募があったという。
ランチは109票を獲得した「鰻や牡蠣とか 炭し」の「うなぎひつまぶし御膳（特上）」、スイーツは116票を獲得した「Patisserie Yushin（パティスリー遊心）」の「プリン」が1位となった。
【勝負ランチ・勝負スイーツ注文予想キャンペーン結果】
勝負ランチ（対局者に提供するランチメニュー）
1位 鰻や牡蠣とか 炭し「うなぎひつまぶし御膳（特上）」109票
2位 本格熟成うどん 一期一麺「海老の湯葉巻き揚げとすだちの細打ち冷かけうどん」98票
3位 808 Curry & Vegetable「とり天 野菜増しカレー」52票
4位 寿司処 喜楽 高槻城北通店「特上にぎり盛り合わせ」28票
5位 日本料理 燈々庵「松花堂弁当」26票
勝負スイーツ（対局者に提供するスイーツメニュー）
1位 Patisserie Yushin（パティスリー遊心）「プリン」116票
2位 公園と、タルト「フルーツタルト」85票
3位 sue kitchen（スエキッチン）「いちごの冷たいフレンチトースト」 45票
4位 Hana’s Cafe「キャラメルチョコのNYチーズケーキ」29票
5位 菓匠 幸春「パイン蕨と冬六代」28票
【写真】鰻や牡蠣とか 炭しの「うなぎひつまぶし御膳（特上）」、Patisserie Yushinの「プリン」
藤井名人と挑戦者の糸谷九段に食べてもらいたい勝負ランチ11品、勝負スイーツ12品を対象に、4月30日から5月13日まで高槻市のサイトで注文予想キャンペーンを実施したところ、412票の応募があったという。
【勝負ランチ・勝負スイーツ注文予想キャンペーン結果】
勝負ランチ（対局者に提供するランチメニュー）
1位 鰻や牡蠣とか 炭し「うなぎひつまぶし御膳（特上）」109票
2位 本格熟成うどん 一期一麺「海老の湯葉巻き揚げとすだちの細打ち冷かけうどん」98票
3位 808 Curry & Vegetable「とり天 野菜増しカレー」52票
4位 寿司処 喜楽 高槻城北通店「特上にぎり盛り合わせ」28票
5位 日本料理 燈々庵「松花堂弁当」26票
勝負スイーツ（対局者に提供するスイーツメニュー）
1位 Patisserie Yushin（パティスリー遊心）「プリン」116票
2位 公園と、タルト「フルーツタルト」85票
3位 sue kitchen（スエキッチン）「いちごの冷たいフレンチトースト」 45票
4位 Hana’s Cafe「キャラメルチョコのNYチーズケーキ」29票
5位 菓匠 幸春「パイン蕨と冬六代」28票