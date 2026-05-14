マウスコンピューターと日本 e モータースポーツ機構は5月14日、JeMO が主催するJAF公認 e モータースポーツリーグ「UNIZONE」において、ゲーミングパソコン「G TUNE」が当たるプレゼントキャンペーンを共同で実施すると発表した。○キャンペーンの概要同キャンペーンは、UNIZONEリーグ戦期間中に実施されるイベントや配信と連動し、継続的に情報発信を行う。リーグ戦配信映像内や公式 SNS、イベント会場などを通じてキャンペーン