「ドジャース−ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で投手専念出場する大谷翔平投手について「２日間打席に立たないからと言って昨夜の言い感触が途切れるとはまったく思っていない」と説明。その上でもう一つの狙いも明かした。

「加えてテオ（Ｔ・ヘルナンデス）はここ最近ずっと出ているので、ＤＨで負担を軽くして、その代わりにアレックス・コールをラインアップに入れた」と語った指揮官。「打線のバランスも気に入っているし、いずれフレディにも休養日を与える必要が、そのタイミングについて話し合うつもりだ」と言う。

すでにロバーツ監督は１４日（日本時間１５日）のスタメン落ちを明言しており、２日連続で打線のスターティングオーダーに名を連ねないのは異例。あくまでも大谷の健康状態が最優先であると説明し、１２日の試合前に本人と会談した上でここ２試合の起用方針を決めていた。

前日の試合で７号アーチを放つなど２安打３出塁をマークし、復調のきっかけをつかんだ中で「２日間打席に立たないからといって昨夜の良い感触が途切れるとはまったく思っていない」と指揮官。「彼は自分の体やメカニクスに非情に敏感でしっかり把握している選手だから。今回の目的は体をリセットさせる時間をあたえること。昨夜は３打席でしっかり捉えていたし、逆方向へのホームランを含めて間違いなくいい方向に向かっていると感じている。本人もその点についてはかなり満足していた」と語った。

代わりにＤＨで他の選手たちの負担を軽くし、起用の選択肢を広げるマネジメント。「今夜の構成についてはすごくいいと思っている」と語ったロバーツ監督。大谷が次回、打者として出場するのは古巣・エンゼルスとのカード初戦となる。