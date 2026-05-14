米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、戦略石油備蓄（ＳＰＲ）を含む原油と石油製品の在庫は合計で１６億２０３４万９０００バレルまで減少し、２０２５年５月以来の低水準となった。ＳＰＲ放出が過去最高水準を更新する一方、米石油輸出は４週間移動平均で日量１３２９万３０００バレルと過去最高水準を塗り替えている。 MINKABU PRESS