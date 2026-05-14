◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―０中日（１３日・横浜）衝撃のプロ初勝利にも、マイペースを貫いた。ＤｅＮＡ・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が本拠地初登板で６回５安打無失点９Ｋ。５回には３者連続３球三振を奪い、セ・リーグの新人では初の「イマキュレートイニング」を成し遂げたが「（人生初？）だと思います。（イマキュレート―という）単語が分からなかったんで」とドラ２右腕は終始ゆる〜い雰囲気で笑いを誘った