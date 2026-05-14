◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―０中日（１３日・横浜）

衝撃のプロ初勝利にも、マイペースを貫いた。ＤｅＮＡ・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が本拠地初登板で６回５安打無失点９Ｋ。５回には３者連続３球三振を奪い、セ・リーグの新人では初の「イマキュレートイニング」を成し遂げたが「（人生初？）だと思います。（イマキュレート―という）単語が分からなかったんで」とドラ２右腕は終始ゆる〜い雰囲気で笑いを誘った。

５点リードの５回だった。島田は細川をカーブ、ボスラー、石伊はフォークで空振り三振。ボール球は１球もなかった。「５回でギアを上げたというか。一気に流れをこっちに持ってこようという意識はありました」。６回は１死満塁のピンチを招くも連続三振で絶叫。この日、６８球のうち４３球を最速１５１キロの直球で押した。普段のほんわかした表情とは真逆の気迫が要所でほとばしった。

横浜市出身。子どもの頃は横浜スタジアムに通い詰め、「プロ野球選手になりたいという夢を与えてもらいました」。当時は荒波翔に憧れたが、今度は夢を与える側になった。登場曲はサザンオールスターズの「希望の轍」。招待した家族のリクエストに応え、歓声を力に変えた。記念のボールは「一人で育ててくれたお母さんにあげたい」と優しくほほ笑んだ。

東洋大では東都リーグ２部の経験も長かったが、王者・青学大のエースだった中西と初めて投げ合い、新人対決で下克上を果たした。「（マウンドより）今の方が緊張してます」と明かしたお立ち台では「どうも、モアイです」と自己紹介。投球とのギャップもまた、大物になりそうな気配を漂わせた。（中村 晃大）