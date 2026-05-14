14日未明から朝にかけて、県内でも揺れを観測する地震が相次ぎました。気象庁によります14日午前5時1分ごろ、岩手県内陸北部を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ10キロで地震の規模を示すマグニチュードは5・0と推定されています。この地震で盛岡市などで最大震度4を観測しました。県内では大館市や秋田市、それに由利本荘市などで震度2の揺れを観測したほか、広い範囲で震度１を観測しています。また、14日午