俳優・柴田恭兵（７４）の最新姿が話題を呼んでいる。俳優の西岡徳馬（７９）が１３日にインスタグラムを更新。６年ぶりのイベント！柴田恭兵君と、同組です」とゴルフコンペに参加したことを報告し、柴田に肩を組まれた２ショットを公開した。黒のポロシャツに白のパンツ、アイボリーの中折れ帽をかぶった柴田は変わらずダンディーだ。また「里見浩太朗さん、横峯さくらさんと！他にもたくさんの芸能人達が！楽しいゴルフで