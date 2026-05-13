大阪府門真市に5月13日、学びの交流拠点となる新たな図書館が開館しました。運営は市から委託された民間企業が行います。 オープンしたのは「門真市立文化創造図書館KADOMADO」で、“地域と人を育む場”をコンセプトに新たな学びや交流が生まれる“まちの窓”のような存在に、と開設されました。 「蔦屋書店」などを手掛ける会社が市から委託を受け運営する全国で9館目の図書館で、蔵書は約20万冊。プログラミング