『新感染ファイナル・エクスプレス』で知られる韓国のヨン・サンホ監督の映画最新作『顔 −かお−』が、8月28日より全国公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルが解禁となった。【写真】映画『顔 −かお−』ムビチケ特典はオリジナルスマホ壁紙本作は、ヨン監督が『新感染ファイナル・エクスプレス』以前から構想していた企画に挑んだ最新作であり、2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化し