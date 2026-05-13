ヨン・サンホ監督の到達点 衝撃のサスペンス・ミステリー『顔 −かお−』日本公開決定！
『新感染 ファイナル・エクスプレス』で知られる韓国のヨン・サンホ監督の映画最新作『顔 −かお−』が、8月28日より全国公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルが解禁となった。
【写真】映画『顔 −かお−』ムビチケ特典はオリジナルスマホ壁紙
本作は、ヨン監督が『新感染 ファイナル・エクスプレス』以前から構想していた企画に挑んだ最新作であり、2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化したサスペンス・ミステリー。韓国を代表する映画賞の青龍賞では作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞など10部門のノミネートを果たした。
主人公ドンファンとその父親ヨンギュを演じたパク・ジョンミン、クォン・ヘヒョは、共にヨン監督の過去作品に出演した経験を持つ実力派俳優。とりわけ『ただ悪より救いたまえ』『密輸 1970』などにも相次いで出演しているパク・ジョンミンは、本作で韓国のゴールデングローブ賞とも呼ばれる第62回百想芸術大賞で、『しあわせの選択』のイ・ビョンホンなどを抑え最優秀演技賞を受賞。1970年代の回想シーンに登場する若き日のヨンギュとその息子をひとり2役で体現し、迫真の演技で見る者を圧倒する。
また謎めいたヨンヒにふんするのは、ヨン監督の前作にあたるNetflix映画『啓示』で鮮烈な印象を残したシン・ヒョンビン。物語のキーパーソンでありながら“顔”が覆い隠されたこの異色のキャラクターが、観客の好奇心と想像力をかき立て、映画への没入感を高めている。
生まれつき目が見えないハンデを克服し、韓国随一の篆刻家として名をはせたイム・ヨンギュ（クォン・ヘヒョ）。息子のドンファン（パク・ジョンミン）は“生きる奇跡”と呼ばれる偉大な父を敬い、彼の事業を陰ながら支えていた。そんなドンファンのもとに警察から思わぬ知らせが届く。40年前に消息不明になった母親、チョン・ヨンヒの遺体が発見されたというのだ。しかも地中深くに埋められていたヨンヒは、何者かに殺された可能性があるという。ドキュメンタリー番組のプロデューサーの提案で調査を開始したドンファンは、行く先々でヨンヒが“醜い顔”をしていたとの証言を聞き、ショックに打ちひしがれる。やがてドンファンがたどり着いたヨンヒの死をめぐる想像を絶する真実とは…。
ポスタービジュアルの中央には、“顔”が見えないシルエットだけの謎の人物ヨンヒ。その人物をめぐり、渦巻く人間模様が描き出されているインパクトたっぷりなビジュアルとなっている。
さらに、5月15日よりムビチケ前売券（オンライン券）が発売されることが決定した。購入特典としてヨンギュの横顔と過去の記憶をたどる姿が印象的なオリジナルスマホ壁紙がもらえる。
本作の公開に加えて、製作10周年を記念して韓国ゾンビ映画の金字塔『新感染 ファイナル・エクスプレス』の初となる4K上映が決定。8月21日より“1週間限定”で全国リバイバル上映がスタートする。
映画『顔 −かお−』は、8月28日より全国公開。
【写真】映画『顔 −かお−』ムビチケ特典はオリジナルスマホ壁紙
本作は、ヨン監督が『新感染 ファイナル・エクスプレス』以前から構想していた企画に挑んだ最新作であり、2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化したサスペンス・ミステリー。韓国を代表する映画賞の青龍賞では作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞など10部門のノミネートを果たした。
また謎めいたヨンヒにふんするのは、ヨン監督の前作にあたるNetflix映画『啓示』で鮮烈な印象を残したシン・ヒョンビン。物語のキーパーソンでありながら“顔”が覆い隠されたこの異色のキャラクターが、観客の好奇心と想像力をかき立て、映画への没入感を高めている。
生まれつき目が見えないハンデを克服し、韓国随一の篆刻家として名をはせたイム・ヨンギュ（クォン・ヘヒョ）。息子のドンファン（パク・ジョンミン）は“生きる奇跡”と呼ばれる偉大な父を敬い、彼の事業を陰ながら支えていた。そんなドンファンのもとに警察から思わぬ知らせが届く。40年前に消息不明になった母親、チョン・ヨンヒの遺体が発見されたというのだ。しかも地中深くに埋められていたヨンヒは、何者かに殺された可能性があるという。ドキュメンタリー番組のプロデューサーの提案で調査を開始したドンファンは、行く先々でヨンヒが“醜い顔”をしていたとの証言を聞き、ショックに打ちひしがれる。やがてドンファンがたどり着いたヨンヒの死をめぐる想像を絶する真実とは…。
ポスタービジュアルの中央には、“顔”が見えないシルエットだけの謎の人物ヨンヒ。その人物をめぐり、渦巻く人間模様が描き出されているインパクトたっぷりなビジュアルとなっている。
さらに、5月15日よりムビチケ前売券（オンライン券）が発売されることが決定した。購入特典としてヨンギュの横顔と過去の記憶をたどる姿が印象的なオリジナルスマホ壁紙がもらえる。
本作の公開に加えて、製作10周年を記念して韓国ゾンビ映画の金字塔『新感染 ファイナル・エクスプレス』の初となる4K上映が決定。8月21日より“1週間限定”で全国リバイバル上映がスタートする。
映画『顔 −かお−』は、8月28日より全国公開。