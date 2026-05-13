福岡市南区の交差点で12日夜、車同士が衝突する事故があり、車に同乗していた女子大学生が亡くなりました。12日午後9時前、福岡市南区西長住の国道202号・福岡外環状道路の西長住交差点で、右折していた乗用車と直進していた軽乗用車が衝突する事故がありました。この事故で軽乗用車に同乗していた女性が意識不明の重体で病院に搬送され、約2時間後に死亡が確認されました。亡くなったのは福岡市城南区の大学生・田中葵さん（20）