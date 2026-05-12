◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜）中日は、投打で課題を残して２連敗。借金は再び１０となった。先発した金丸夢斗投手は、５回６安打２失点で３敗目を喫した。２回１死一、三塁から、松尾に変化球を右前に運ばれて先取点を献上すると、５回には蝦名の左前適時打で２点目を与えた。自身の連勝は２で止まった。失点した２回と５回はいずれも、併殺崩れが絡んでいたこともあり、井上監督は「ショートやセ