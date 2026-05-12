◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜）

中日は、投打で課題を残して２連敗。借金は再び１０となった。

先発した金丸夢斗投手は、５回６安打２失点で３敗目を喫した。２回１死一、三塁から、松尾に変化球を右前に運ばれて先取点を献上すると、５回には蝦名の左前適時打で２点目を与えた。自身の連勝は２で止まった。失点した２回と５回はいずれも、併殺崩れが絡んでいたこともあり、井上監督は「ショートやセカンドの、ポジショニングの深さとかもあったにせよ、そういったところは（きちんと）ゲッツーをとらなきゃいけない」と指摘。自己ワースト６四死球と崩れた左腕については、「球数も多いし、珍しくコントロールもままならないような、ユメ（金丸）だった。次、どうするかも、考えます」と神妙な面持ちだった。

打線はＤｅＮＡ・東を前に、６回まで散発２安打の拙攻。９回に満塁から押し出し死球で１点を返すも、後続が断たれて、力尽きた。指揮官は「（東は）簡単に打てるピッチャーじゃないのは分かってる。ロースコアの試合展開が予測されるなかで、ホーム、アウェー抜きにしても、うちが、東くんを気持ちよく投げさせてしまった」と唇をかんだ。