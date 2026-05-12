台湾の高校生たちが12日、教育旅行の一環で、山形県村山市の高校を訪れました。地域の郷土芸能・徳内ばやしを体験し、生徒たちと交流を深めました。県立村山産業高校を訪れたのは、農業や工業を学ぶ台湾の高校生14人です。4泊5日の教育旅行として初めて県内と宮城県を訪問。歓迎セレモニーに続き、工学部と農学部に分かれて校内を見学しました。先生「ようこそ村山産業高校に。ここでは手作りのハンドメイドソーラ