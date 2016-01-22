『ジカ熱』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
GIGAZINE（ギガジン）
Techinsight
ベトナムに住む40代の外国人女性で、8日に来日して、都内の医療機関で受診
日テレNEWS NNN
8月27日に国内ではじめて感染が確認された後、5日間で感染者は151人に
「ジカ熱に対する来場者の不安をこれで緩和できるのであれば」と真剣だそう
蚊を介して感染する「ジカウイルス感染症」が理由とのこと
日刊ゲンダイDIGITAL
男性は2月17日から3月11日までブラジルに滞在し、16日に発熱したという
デイリーNKジャパン
国内でジカ熱の感染が確認されるのは5人目で、中南米での流行後では2人目
読売新聞オンライン
女性は、ブラジルから帰国した男性との接触で感染したとみられている
ブラジルでは小頭症の新生児が多数生まれ、妊婦らに不安が広がっている
リオ五輪など、世界的イベントで対応を誤ると世界的大流行になりかねない
東スポWEB
ジカ熱を感染症法の4類感染症に追加する方針という
デング熱撲滅のために開発された、遺伝子組み換えの蚊の放出が原因とされる
国内でこれまでに2万人以上が感染し、うち妊婦が2116人に上るという
アメリカでは31人、カナダでは4人の感染者が見つかっている
中南米で流行し、新生児の小頭症は妊娠中の感染との関連が指摘されている