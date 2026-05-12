【BitSummit PUNCH】 開催日：5月22日～5月24日 ※22日はビジネスデイ 開催場所：京都市勧業館みやこめっせ サンソフトブース位置：1F-B08 「Hard Edge - War Zone」 サンソフト（サン電子株式会社）は、5月22日から5月24日（22日はビジネスデイ）まで京都市勧業館みやこめっせで開催される「BitSummit PUNCH」にサンソフトブースを出展する。