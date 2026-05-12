「Hard Edge - War Zone」

サンソフト（サン電子株式会社）は、5月22日から5月24日（22日はビジネスデイ）まで京都市勧業館みやこめっせで開催される「BitSummit PUNCH」にサンソフトブースを出展する。

サンソフトブースでは2つの新作ゲーム「Hard Edge - War Zone」、「ROUTE16R」の試遊と、多数のノベルティ配布が行なわれる予定。

「BitSummit PUNCH」詳細

開催日：5月22日（金）～5月24日（日）※22日はビジネスデイ

開催場所：京都市勧業館みやこめっせ 〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1（二条通東大路東入）

サンソフトブース位置：1F-B08

□「BitSummit PUNCH」公式サイト

□会場内マップ

サンソフトブース出展ゲーム

「Hard Edge - War Zone」

発売予定日：2026年内

価格：未定

対応ハード：Steam

本作は、原作「ハードエッジ」が描いたハードSFな世界を舞台に、銃撃戦の緊張感とカードゲームの戦略性を融合させた全く新しいタクティカルバトル対戦ゲーム。プレーヤーは4人1組のチームに分かれ、手札のカードを駆使してチームの勝利を目指す。試遊版ではAI対戦や、ミッションモードなどを一定時間プレイすることができる。

□「Hard Edge - War Zone」のページ

なお、「Hard Edge - War Zone」はSteam Nextフェスで体験版の配信も予定されている。

「ROUTE16R」

発売日：8月6日（木）

価格：3,300円

対応ハード：Nintendo Switch/ Steam（DL専売）

「ROUTE16R」は1980年代に発売された「ルート16」シリーズの完全新作。前作と同様、プレーヤーは敵車両やモンスターの妨害を避けながら、ステージにあるすべてのお金を回収することを目的としている。また、さまざまなアイテムやギミックが仕掛けられた迷路を攻略する「メイズモード」と、16のメイズで構成されたステージ全体を見渡せる「レーダーモード」をダイナミックに切り替えることで、シンプルなゲーム性ながらも常に緊張感のあるカーチェイスアクションを楽しめる。

□「ROUTE16R」のページ

配布ノベルティ

最新作や試遊で遊べるゲームに関するさまざまなノベルティを配布予定。ここでしか手に入らない限定のアイテムとなっている。なお、ノベルティの数には限りがあり、なくなり次第終了する。

「ROUTE16 COLLECTIONステッカー」：「ROUTE16R」試遊でプレゼント

「ROUTE16TURBO オリジナルTシャツ」：「ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX」予約者にプレゼント

「Hard Edge - War Zone トレーディングカード」：1パック2枚入り。「Hard Edge - War Zone」試遊で1パック、ウィッシュリスト登録でさらに1パックもらえる

「鑑定士(仮)ゲーム オリジナルクリアファイル」：ブース来場者にプレゼント

「GAME 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？～地下迷宮と謎の少女～」

発売日 ：発売中

価格：3,300円

対応ハード：プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam

□ゲーム公式サイト

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