サンソフト、「BitSummit PUNCH」に「Hard Edge - War Zone」と「ROUTE16R」を試遊出展ノベルティプレゼントも！
「Hard Edge - War Zone」
サンソフト（サン電子株式会社）は、5月22日から5月24日（22日はビジネスデイ）まで京都市勧業館みやこめっせで開催される「BitSummit PUNCH」にサンソフトブースを出展する。
サンソフトブースでは2つの新作ゲーム「Hard Edge - War Zone」、「ROUTE16R」の試遊と、多数のノベルティ配布が行なわれる予定。
「BitSummit PUNCH」詳細
開催日：5月22日（金）～5月24日（日）※22日はビジネスデイ
開催場所：京都市勧業館みやこめっせ 〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1（二条通東大路東入）
サンソフトブース位置：1F-B08
□「BitSummit PUNCH」公式サイト
□会場内マップ
サンソフトブース出展ゲーム
「Hard Edge - War Zone」
発売予定日：2026年内
価格：未定
対応ハード：Steam
本作は、原作「ハードエッジ」が描いたハードSFな世界を舞台に、銃撃戦の緊張感とカードゲームの戦略性を融合させた全く新しいタクティカルバトル対戦ゲーム。プレーヤーは4人1組のチームに分かれ、手札のカードを駆使してチームの勝利を目指す。試遊版ではAI対戦や、ミッションモードなどを一定時間プレイすることができる。
□「Hard Edge - War Zone」のページ
なお、「Hard Edge - War Zone」はSteam Nextフェスで体験版の配信も予定されている。
「ROUTE16R」
発売日：8月6日（木）
価格：3,300円
対応ハード：Nintendo Switch/ Steam（DL専売）
「ROUTE16R」は1980年代に発売された「ルート16」シリーズの完全新作。前作と同様、プレーヤーは敵車両やモンスターの妨害を避けながら、ステージにあるすべてのお金を回収することを目的としている。また、さまざまなアイテムやギミックが仕掛けられた迷路を攻略する「メイズモード」と、16のメイズで構成されたステージ全体を見渡せる「レーダーモード」をダイナミックに切り替えることで、シンプルなゲーム性ながらも常に緊張感のあるカーチェイスアクションを楽しめる。
□「ROUTE16R」のページ
配布ノベルティ
最新作や試遊で遊べるゲームに関するさまざまなノベルティを配布予定。ここでしか手に入らない限定のアイテムとなっている。なお、ノベルティの数には限りがあり、なくなり次第終了する。
「ROUTE16 COLLECTIONステッカー」：「ROUTE16R」試遊でプレゼント
「ROUTE16TURBO オリジナルTシャツ」：「ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX」予約者にプレゼント
「Hard Edge - War Zone トレーディングカード」：1パック2枚入り。「Hard Edge - War Zone」試遊で1パック、ウィッシュリスト登録でさらに1パックもらえる
「鑑定士(仮)ゲーム オリジナルクリアファイル」：ブース来場者にプレゼント
「GAME 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？～地下迷宮と謎の少女～」
発売日 ：発売中
価格：3,300円
対応ハード：プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam
□ゲーム公式サイト
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