5月10日に放送された『サンデーモーニング』（TBS）でMCを務める元NHKのフリーアナ・膳場貴子の発言が賛否両論を集めている。「膳場アナはアメリカのトランプ大統領や、高市早苗首相がメディアを通さずに自らSNSで情報発信するケースが増加していることを指摘。《為政者がメディアを介さず、直接国民に発信する現在の状況》とネット重視の現状に懸念を示しました。政権側の出した情報を精査して報道する“権力の監視役”として