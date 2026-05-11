◇大相撲初場所2日目 （2026年5月11日両国国技館）大相撲夏場所2日目。両国国技館のたまり席（通称、砂かぶり）から土俵上に熱視線を送る人物にネット上で注目が集まった。ドラえもんのイラスト入りピンク色のシャツ姿で、最前列で嬉しそうな表情を浮かべているのは好角家としても知られる美容外科「高須クリニック」院長・高須克弥氏（81）。大相撲観戦に訪れ、横にはパートナーで漫画家の西原理恵子氏（61）が寄り添って