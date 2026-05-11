銀行の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）から業務中に１億３５００万円を盗んだとして、警視庁築地署が、警備会社「ＡＬＳＯＫ」グループ会社元社員の男（５７）（住所不定）を窃盗容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は１０日。捜査関係者によると、男は同社で銀行ＡＴＭの管理を担当していた昨年１２月２６〜３０日、東京都中央区内の銀行支店で、ＡＴＭから複数回にわたって計１億３５００万円を盗んだ疑い