神奈川・相模原市でバイクと車が衝突する事故があり、バイクの運転手が死亡しました。現場から車の運転手が立ち去ったことから、警察は死亡ひき逃げ事件とみて逃げた運転手の行方を追っています。10日午後4時半過ぎ、相模原市緑区の国道で「バイクと車の事故」と110番通報がありました。警察によりますと、見通しの良い片側1車線の国道で乗用車とバイクが衝突し、バイクの運転手は1時間半後に搬送先の病院で死亡が確認されました。