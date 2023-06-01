[5.10 ブンデスリーガ第33節](OPELアレーナ)※26:30開始<出場メンバー>[マインツ]先発GK 27 ロビン・ツェントナーDF 4 シュテファン・ポッシュDF 21 ダニー・ダ・コスタDF 31 ドミニク・コールMF 2 フィリップ・ムウェネMF 6 佐野海舟MF 8 パウル・ネベルMF 10 ナディエム・アミリMF 19 アントニー・カシFW 20 フィリップ・ティーツFW 23 シェラルド・ベッカー控えGK 33 ダニエル・バッツDF 22 ニコラス・フェラチュニクDF 3