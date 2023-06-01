マインツvsウニオン・ベルリン スタメン発表
[5.10 ブンデスリーガ第33節](OPELアレーナ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 30 シルバン・ビドマー
DF 48 K. Potulski
MF 7 イ・ジェソン
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 25 カール・クラウス
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 15 トム・ローテ
DF 28 クリストファー・トリメル
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 7 オリバー・バーク
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 9 L. Burcu
MF 10 イリアス・アンザー
FW 23 アンドレイ・イリッチ
控え
GK 48 T. Wisbereit
DF 14 レオポルト・ケルフェルト
DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
DF 34 スタンレー・エンソキ
DF 39 デリック・ケーン
MF 11 チョン・ウヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 21 ティム・スカルケ
MF 33 アレックス・クラール
監督
EtaMarie-Louise
※26:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 30 シルバン・ビドマー
DF 48 K. Potulski
MF 7 イ・ジェソン
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 25 カール・クラウス
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 15 トム・ローテ
DF 28 クリストファー・トリメル
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 7 オリバー・バーク
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 9 L. Burcu
MF 10 イリアス・アンザー
FW 23 アンドレイ・イリッチ
控え
GK 48 T. Wisbereit
DF 14 レオポルト・ケルフェルト
DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
DF 34 スタンレー・エンソキ
DF 39 デリック・ケーン
MF 11 チョン・ウヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 21 ティム・スカルケ
MF 33 アレックス・クラール
監督
EtaMarie-Louise
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります