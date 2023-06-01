[5.10 ブンデスリーガ第33節](OPELアレーナ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[マインツ]

先発

GK 27 ロビン・ツェントナー

DF 4 シュテファン・ポッシュ

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 31 ドミニク・コール

MF 2 フィリップ・ムウェネ

MF 6 佐野海舟

MF 8 パウル・ネベル

MF 10 ナディエム・アミリ

MF 19 アントニー・カシ

FW 20 フィリップ・ティーツ

FW 23 シェラルド・ベッカー

控え

GK 33 ダニエル・バッツ

DF 22 ニコラス・フェラチュニク

DF 30 シルバン・ビドマー

DF 48 K. Potulski

MF 7 イ・ジェソン

MF 15 レナード・マロニー

MF 24 川崎颯太

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

ウルス・フィッシャー

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 25 カール・クラウス

DF 4 ディオゴ・レイテ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

DF 15 トム・ローテ

DF 28 クリストファー・トリメル

MF 6 アリョーシャ・ケムライン

MF 7 オリバー・バーク

MF 8 ラニ・ケディラ

MF 9 L. Burcu

MF 10 イリアス・アンザー

FW 23 アンドレイ・イリッチ

控え

GK 48 T. Wisbereit

DF 14 レオポルト・ケルフェルト

DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ

DF 34 スタンレー・エンソキ

DF 39 デリック・ケーン

MF 11 チョン・ウヨン

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 21 ティム・スカルケ

MF 33 アレックス・クラール

監督

EtaMarie-Louise

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります