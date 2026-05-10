◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンドーム）巨人は打線が12安打で今季最多9得点とつながって、連敗を3で止めた。勝率5割に復帰し、1日で3位に返り咲いた。7番・中堅で出場した平山は2安打1打点。2回2死二塁で先制の左前適時打。6回2死一塁では遊撃のグラブを弾く中堅への二塁打で2死二、三塁とチャンス拡大。直後の浦田の決勝の逆転2点三塁打につながった。「センター中心に考えられた結果が良かった