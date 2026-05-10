◇Bリーグ・チャンピオンシップ（CS）準々決勝第2戦千葉J85―79群馬（2026年5月10日千葉・ららアリーナ東京ベイ）2戦先勝で1敗の千葉J（東地区2位）が、1勝の群馬（ワイルドカード）を85―79で退け、準決勝進出へ逆王手をかけた。11日の最終戦に持ち越された。千葉は3日のA千葉戦で脳しんとうを受傷し前日の第1戦を欠場した主力の渡辺雄太が先発に名を連ね、チームは第1Qで14点の大量リード。第2Qには渡辺も3点シュ