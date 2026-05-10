◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、５番人気のカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は１２着。道中は馬群の内から進め、７、８番手で直線を迎えたが、ジリジリとしか伸びず。昨年の朝日杯ＦＳに続くＧ１・２勝目はならなかった。２歳マイル王の復活はお預けとなった。朝日杯ＦＳから直行した前走