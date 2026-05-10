◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、５番人気のカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は１２着。道中は馬群の内から進め、７、８番手で直線を迎えたが、ジリジリとしか伸びず。昨年の朝日杯ＦＳに続くＧ１・２勝目はならなかった。

２歳マイル王の復活はお預けとなった。朝日杯ＦＳから直行した前走・皐月賞では３番手につけるもラスト直線で失速。１３着とキャリア４戦目で初の２ケタ着順に終わった。今回は過去３戦２勝、２着１回と得意のマイル戦に戻り、昨年のＧ１で破ったダイヤモンドノット、アドマイヤクワッズとの再戦となったが、勝利を手にすることはできなかった。

３歳マイル王に輝いたのは、ダミアン・レーン騎手騎乗で１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）。勝ちタイムは１分３１秒５。４番人気のアスクイキゴミ（戸崎圭太騎手）が２着、６番人気のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）が３着だった。