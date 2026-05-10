「ママの最期は、私の家族と仲間たちで介護のシフトを組んで、自宅で看取ることができました」モデルで歌手の土屋アンナさん（42）の母で事務所の元社長。着物の着付け師でもあった土屋眞弓さん（享年67）は、昨年12月に膵臓がんで天国に召された。「ママは言葉が強くて、しょっちゅう言い合いをしていました。そんなママが’24年ごろから、ゲップをしたときに異臭がしたり、体重が減って足が痩せたなと思っていたんです。そんなな