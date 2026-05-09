ミュージシャンのレニー・クラヴィッツの娘で女優のゾーイ・クラヴィッツが、出演作の宣伝に、ワン・ダイレクションのメンバーで俳優、歌手のハリー・スタイルズとのロマンスを利用したHuluを強く非難した。2020年にドラマ「ハイ・フィデリティ」にロブ役で1シーズン出演したゾーイ。7日に同サービスは、SNSでの宣伝でハリーの最新アルバム「Kiss All the Time. Disco, O