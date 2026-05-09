インスタグラムで発表

陸上男子100メートルで9秒98の自己ベストを持つ小池祐貴（住友電工）が9日、自身のインスタグラムを更新。ヴァイオリニスト・高松亜衣さんと結婚したことを発表した。

小池は「結婚」と題し、インスタグラムを更新。「小池祐貴はこの度 ヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚いたしました」と発表し、笑顔での2ショットを公開した。

「人生何が起こるか分からないもので互いに『この人だ』と直感し、わずか2ヶ月で結婚を決めました」と説明。「不思議と色々な事がとんとん拍子に進み、思い返しても驚きと嬉しさでいっぱいです」と続けた。

30歳の小池は2019年のダイヤモンドリーグ・ロンドン大会の男子100メートルで9秒98をマーク。日本勢3人目の9秒台スプリンターとなった。

お相手の高松さんは3歳でヴァイオリンを始め、数々のコンクールで入賞。東京フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー交響楽団と共演し、高校在学時から現在までソロリサイタルや全国ツアーを積極的に行っている。

小池は「これからの人生は亜衣さんと幸も苦も分け合いながら共に在りたいと思います。以上ご報告でした」と結んだ。



（THE ANSWER編集部）