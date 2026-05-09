希望者は無料で乗車可能JR東日本は2026年5月8日、気仙沼線BRTで自動運転レベル4による走行を実施すると発表しました。 【長ーい距離】これが気仙沼線BRTの「自動運転レベル4」の概要です（画像）自動運転レベル4は、システムが周辺環境を監視し、特定条件下においてすべての運転操作や緊急停止を行うもので、運転士による監視や介入を原則必要としません。条件外でも車両の安全確保が可能で、無人運転にも対応できますが、気仙