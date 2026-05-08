ドラゴンゲート６月４日の後楽園ホール大会に新日本プロレスのタイガーマスクが参戦することが発表された。タイガーの参戦は、８日後楽園大会のメインイベント終了後に斉藤了ＧＭから発表された。タイガーは、ウルティモ・ドラゴン、ザ・グレート・サスケ（みちのくプロレス）と組んで、望月成晃、ドン・フジイ、ドラゴン・キッド組と６人タッグ戦で激突する。斉藤ＧＭは「タイガーさん最後の引退（７月７日、新日本プロレス