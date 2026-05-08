次回5月13日（水）よる10時 第6話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。現在、第1話〜第3話・第5話をTVerで無料配信中！：https://tver.jp/series/srxnogfmcq第1話〜第5話のTVer累計再生回数が、4月期ドラマ最速で1000万回を突破した（計測期間：4月8日〜5月7日／TVerにおけるVODのみの番組動画再生数／リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局のキャッチ