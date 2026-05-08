LINEヤフーは、マクドナルドが5月15日に発売予定の「ハッピーセットちいかわ」について、「Yahoo!フリマ」および「Yahoo!オークション」に出品を禁止する。 同社の転売対策ポリシーに基づくもので、発売日より一定期間は出品が禁止される。違反した場合には、商品削除などの措置がとられるほか、アカウント利用停止となる場合もある。 同日時点で出品禁止となっている商品は、「ハッピ