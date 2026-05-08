1.2Lマイルドハイブリッドは総合145psを発揮 シトロエンC5エアクロス｜Citroën C5 Aircross 新型「C5エアクロス」は、シトロエンが長年にわたり追求してきた快適性と独創性をカタチにした現代にふさわしいCセグメントSUV。今年1月に開催された「東京オートサロン2026」で初披露された待望のシトロエンフラッグシップモデルがついに発売された。柔らかな乗り心地、力強く洗練されたデザイン、広々とした居心地の良い